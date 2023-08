Indonesia, Giacarta, gara di arrampicata sul palo per il giorno dell'indipendenza

A Giacarta centinaia di indonesiani entusiasti partecipano a una gara di arrampicata su pali, nell'ambito delle celebrazioni per il giorno dell'Indipendenza del Paese dal dominio coloniale olandese. Decine di squadre sulla spiaggia di Ancol si arrampicano su 50 pali scivolosi, unti per rendere la competizione più difficile, per ritirare i premi in cima. Tra questi sono state messe in palio anche bici, alcuni ventilatori e delle motociclette.

A Giacarta centinaia di indonesiani entusiasti partecipano a una gara di arrampicata su pali, nell'ambito delle celebrazioni per il giorno dell'Indipendenza del Paese dal dominio coloniale olandese.

Decine di squadre sulla spiaggia di Ancol si arrampicano su 50 pali scivolosi, unti per rendere la competizione più difficile, per ritirare i premi in cima. Tra questi sono state messe in palio anche bici, alcuni ventilatori e delle motociclette.