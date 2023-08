La devastazione della pioggia, a Pechino via ai lavori per pulire le strade

Emergenza sulle rive del fiume Yongding, a ovest di Pechino dopo gli allagamenti che hanno colpito tutta l'area nelle scorse settimane.

Le operazioni di pulizia sono iniziate dopo che le peggiori piogge degli ultimi anni hanno colpito la Cina settentrionale, uccidendo almeno venti persone, distruggendo le infrastrutture e inondando vaste aree di Pechino e dintorni. Nel villaggio di Chenjiazhuang, a ovest di Pechino, l'alluvione ha divelto alberi e fatto precipitare detriti sul ponte che collegava il villaggio lo scorso lunedì 31 luglio, facendolo crollare.

"Non ho mai visto nulla di simile qui, nemmeno nel 2012", ha detto Chen Xiaoyuan, un residente, all'Afp, riferendosi alle forti piogge di oltre 10 anni fa che hanno causato 79 morti. Nella sua casa mancano ancora elettricità e acqua.

Più in alto si trova il villaggio di Shuiyuzui, duramente colpito, alle prese con le conseguenze delle piogge che hanno abbattuto un muro di cinta, facendo riversare le acque negli edifici residenziali. La gente del posto ha guadato l'acqua fangosa - in alcuni punti profonda fino alla vita - recuperando le proprie cose in sacchi da portare in alloggi temporanei. A circa 100 metri sopra il villaggio, le frane innescate dalle piogge hanno mandato giganteschi cumuli di terra e roccia su due linee ferroviarie.