Kenya, due morti negli scontri per il carovita

Due morti in Kenya durante gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nelle proteste contro il carovita. Sono stati segnalati incidenti in molte delle principali città del Paese, nonostante la massiccia presenza di poliziotti per tentare di mantenere l'ordine. I cittadini protestano per opporsi al carovita e alla nuova legge finanziaria.

