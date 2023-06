I musulmani della Costa d'Avorio si preparano a celebrare il Tabaski: prezzi delle capre raddoppiati

I musulmanidella Costa d'Avorio si sono riuniti in vari mercati del paese per comperare una capra in vista delle celebrazioni della festa di Tabaski.

Dozzine di fedeli si sono accalcati ai vari mercati di Abidjan, ex capitale e città più popolosa del paese.

Quest'anno, però, gli elevati prezzi del bestiame hanno preoccupato gli acquirenti che si preparano a celebrare il rito il prossimo 28 giugno.

Negli anni passati i venditori erano soliti portare capre dai confinanti Mali, Niger e Burkina Faso per far fronte all'alta domanda, ma colpi di stato militari nei paesi hanno causato instabilità nella regione.

La scarsità di bestiame ha causato un forte aumento dei prezzi e, in alcuni casi, il costo di alcune qualità di capre è addirittura raddoppiato rispetto agli anni scorsi.

Cosa si celebra

La festa di Tabaski, che in altre parti del mondo musulmano è conosciuta come Eid al-Adha o festa del sacrificio, viene celebrata nel mese lunare Dhū Hijja, in cui ha luogo lo hajj ossia il pellegrinaggio - uno dei cinque pilastri dell'Islam.

La celebrazione commemora la prove di fede di Abramo e la sua famiglia, che secondo la tradizione musulmana è formata dal patriarca e da Agar e il loro figlio Ismaele.

Durante la festa i fedeli macellano il bestiame e distribuiscono la carne ai poveri.