In piazza in Marocco e Turchia per i diritti delle donne

Alcune decine di manifestanti sono scese in piazza a Rabat, capitale del Marocco, per denunciare un verdetto ritenuto lassista nei confronti di tre uomini accusati di ripetuti stupri su una bambina di 11 anni, un caso che ha suscitato molta rabbia nel Paese nordafricano.

Proteste anche a Istanbul, in Turchia, fuori dal tribunale, a difesa dell'importante che si occupa della campagna anti femminicidi "We Will Stop Femicide Platform", accusato di attività illegali e contro la morale. Il giudice ha rinviato l'udienza, che riprenderà il 13 settembre. Secondo il gruppo, da gennaio di quest'anno in Turchia sono state uccise 69 donne, 397 lo scorso anno e 427 nel 2021.