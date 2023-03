Austria: proteste in occasione della conferenza sul gas

no comment

Vienna, in Austria, in quanto capitale austriaca, ospita la Conferenza europea sul gas dal 27 al 29 marzo 2023. La conferenza mira a "promuovere il dialogo tra l'Europa e i suoi principali fornitori". I manifestanti "chiedono la fine dello sfruttamento dei fossili pianificato a porte chiuse all'EGC e cambiamenti globali per creare un sistema energetico giusto".