Mentre i musulmani di tutto il mondo inaugurano il mese sacro del Ramadan, anche i detenuti in Somalia potranno unirsi allo spirito dell'occasione. Quasi 4.000 detenuti in 12 luoghi di detenzione in tutto il paese hanno ricevuto cibo per il tradizionale pasto iftar distribuito dal Comitato internazionale della Croce Rossa. Il cibo includeva capre, datteri, lenticchie, latte, zucchero, un mix di spezie, olio da cucina, concentrato di pomodoro e foglie di tè.

Mentre i musulmani di tutto il mondo inaugurano il mese sacro del Ramadan, anche i detenuti in Somalia potranno unirsi allo spirito dell'occasione. Quasi 4.000 detenuti in 12 luoghi di detenzione in tutto il paese hanno ricevuto cibo per il tradizionale pasto iftar distribuito dal Comitato internazionale della Croce Rossa. Il cibo includeva capre, datteri, lenticchie, latte, zucchero, un mix di spezie, olio da cucina, concentrato di pomodoro e foglie di tè.