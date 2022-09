Dopo la firma dell'atto ufficiale da parte del nuovo sovrano, la cerimonia di proclamazione di re Carlo III del Regno Unito è continuata con l'annuncio del Re d'Armi della Giarrettiera dal balcone del Palazzo di Saint James. Durante la proclamazione le Coldstream Guards si sono tolte il famoso copricapo di pelle d'orso mentre hanno incitato al re il saluto "Hip, hip, hooray!". La banda ha poi intonato l'inno "God save the King".

Per la prima volta nella storia una folla di turisti in abiti comuni ha partecipato alla cerimonia. Durante la proclamazione le bandiere issate a mezz'asta in lutto per la morte della regina Elisabetta sono state riportate in cima al pennone, per poi essere nuovamente abbassate.