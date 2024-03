StreetArtCities 2023, in Spagna molti tra i migliori murales del mondo

La Spagna brilla nell'assegnazione dei premi StreetArtCities 2023 che celebrano i migliori murales di tutto il mondo

StreetArtCities ha svelato i vincitori del concorso Best of 2023, che celebra le migliori creazioni di street art di tutto il mondo. Quest'anno le opere presentate sono state suddivise in tre categorie: Impact Award, Innovation Award e Best Mural of the World. I vincitori sono stati determinati attraverso il voto della comunità sulla piattaforma.

Ad aggiudicarsi l'ambito titolo di Miglior murale del mondo è la splendida rappresentazione di un violoncellista realizzata dall'artista madrileno SFHIR, che si estende su un imponente edificio di nove piani in Spagna. Quest'ultima emerge come forza dominante quest'anno, con la maggior parte delle opere d'arte vincitrici provenienti dalle sue vivaci strade.

Senza titolo di Sabotaje El Montaje (Vincitore - Premio Impatto)

Luogo - Ondarroa, Spagna

Senza titolo, di Sabotaje El Montaje Credit: Sabotaje El Montaje/StreetArtCities

Quest'opera, creata da Sabotaje El Montaje nellamboto del Kaminazpi Artist Residency a Ondarroa, in Spagna, commemora la ricca storia e l'identità culturale dei Paesi Baschi: "Ho lavorato con le foto dell'archivio storico della città per rappresentare il matriarcato della città e il lavoro delle donne in questa città di pescatori, con i colori baschi", condivide l'artista.

Gravity di Leon Keer (Vincitore - Premio Innovazione)

Luogo - Wuppertal, Germania

L'opera “Gravity" di Leon Keer Credit: Leon Keer/StreetArtCities

Da oltre 25 anni, l'artista olandese Leon Keer ha lasciato il segno nel mondo con la sua street art anamorfica e giocosa, capace di ricoprire sia i muri che i pavimenti. La street art anamorfica è caratterizzata dall'uso di tecniche di prospettiva e distorsione, che creano illusioni****ottiche tridimensionali se osservate da punti specifici.

In questo esempio vincente, Keer ha creato biglie di vetro che sembrano fuoriuscire dal lato di un edificio a Wuppertal, in Germania.

La violoncellista di Fene di SFHIR (Vincitore - Miglior murale del mondo)

Luogo - Fene, Spagna

La violoncellista di Fene di SFHIR Credit: David Couce/StreetArtCities/SFHIR

La gigantesca ode alla musica di SFHIR, svelata durante il primo Perla Mural Fest nell'agosto 2023 a Fene, La Coruña, Spagna, copre un imponente edificio di nove piani. Il murale incorpora abilmente l'architettura dell'edificio per creare la struttura del violoncello del musicista.

Di notte, il murale assume una veste magica, poiché i tasti del violoncello si illuminano quando vengono accese le luci delle scale.

Copertura 2G di Da2 (2° posto - Premio Innovazione)

Luogo - Langreo, Spagna

Copertura 2G di Da2 Credit: Da2/StreetArtCities

Atlas, la donna che portava il mondo di JDL (2° posto - Premio Impatto)

Luogo - Milano, Italia

Atlas, la donna che portava il mondo di JDL Credit: JDL/StreetArtCities

La signora dell'estuario di Lula Goce (2° posto - Miglior murale del mondo)

Luogo - Nigrán, Spagna

La signora dell'estuario di Lula Goce Credit: Lula Goce/StreetArtCities

"Cambiando la lampadina" di Slim safont, Wedo (3° posto - Premio Impatto)

Luogo - Tbilisi, Georgia

"Cambiando la lampadina" di Slim safont, Wedo Credit: Slim safont, Wedo

"Giganti: Rising Up" di JR (3° posto - Premio Innovazione)

Località - Hong Kong

GIANTS : Rising Up by JR Credit: JR/StreetArtCities

Copora di Yoe 33 (3° posto - Miglior murale del mondo)

Luogo - Lugo, Spagna