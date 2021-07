Una finestra artistica sul futuro. “You and AI” è molto più di una mostra. E’ la volontà di esplorare l’intelligenza artificiale come una potenzialità della realtà attuale. Una fonte di ispirazione per la nostra vita quotidiana.

La personale al Pedion Areos Park di Atene è stata organizzata dalla Fondazione Onassis. 25 opere che esaminano tre temi uniti a tre percorsi dell’intelligenza artificiale: dal fattore chiave che modella lo spazio pubblico, al processo politico e democratico, fino a quello ecosostenibile.

“Gli algoritmi sono un termine piuttosto astratto e invisibile. Ma in realtà li usiamo tutti quanti nella nostra vita quotidiana”- ci spiega Irini Mirena Papadimitriou, la curatrice della mostra. “Lo scopo di questo progetto non è presentare una visione utopica dei sistemi algoritmici e dell'intelligenza artificiale, ma aiutarci a capire quanto questi sono presenti nella nostra vita personale e pubblica.”

The exhibition "You and AI" euronews

Arte contemporanea e Intelligenza artificiale

Un percorso esplorativo attraverso giganteschi schermi HD, sculture 3D e installazioni posizionati in modo tale da consentire ai visitatori di scrutare e valutare le opere attraverso un processo cognitivo dettagliato. Una performance dal punto di vista tecnico molto impegnativa. E un motivo di orgoglio per la Grecia.

“Con questa mostra vogliamo mostrar al pubblico come gli algoritmi hanno conquistato la nostra vita, poco o tanto ma l’hanno fatto” - ha voluto sottolineare Afroditi Panagiotakou, Direttrice cultura della Fondazione Onassis. “Hanno posto seri interrogativi sulla nostra democrazia da una parte. Dall’altra ci hanno permesso di mettere in luce anche la bellezza del nostro universo. Possono diventare davvero lo strumento per riconquistare la nostra libertà.”

Migliaia i greci e i turisti che hanno visitato questa personale. Tutti l’hanno trovata molto interessante e allo stesso tempo impressionante. C’è chi dice che a volte è un po' difficile capire qual sia davvero il messaggio di ogni opera d'arte e fa notare che bisognerebbe passarci delle ore o delle giornate nel parco per riflettere davanti alle installazioni.

Per chi sarà ad Atene segnaliamo che “You and AI” sarà aperta al pubblico fino al 18 luglio. Un modo per capire di più su un tema così complesso ma quanto mai attuale.