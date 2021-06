La Grecia non ci sta e rispedisce all'Europa le accuse di lassismo

Ai microfoni di Euronews il ministro greco per la migrazione declina ogni responsabilità su ciò che i rifugiati fanno una volta che lasciano la Grecia e si recano in altri paesi.

Francia, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio e Svizzera si sono lamentati del fatto che dall'anno scorso c'è stato un drammatico aumento di persone che hanno già ottenuto asilo dalla Grecia che si spostano con i loro documenti greci in altri paesi europei e chiedono ulteriori domande di asilo.

Notis Mitarakis-Ministro greco per le migrazioni: "La Grecia sta facendo ciò che è previsto dal regolamento europeo. Ylva Johansson ha dato un'ottima risposta. Queste persone viaggiano liberamente all'interno dell'area Schengen in quanto è regolamentata dall'acquis di Schengen. I residenti legali dell'Unione europea, coloro che hanno ottenuto la protezione hanno diritto a viaggiare all'interno di Schengen. Il fatto che alcune persone abbiano approfittato del loro diritto di soggiorno è una questione al di fuori del nostro controllo".

I paesi europei del Mediterraneo, il cosiddetto Med5 - Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Malta - hanno invece scritto alla presidenza portoghese per sbloccare la trattativa sul rafforzamento dell'Agenzia per l'asilo europeo, andando oltre l'approccio del pacchetto relativo al nuovo Patto sulla migrazione significa che non si concorda nulla finché non si concorda tutto.

Notis Mitarakis-Ministro greco della migrazione: "Vorremmo chiedere a tutti gli Stati membri, al Consiglio, al Parlamento e alla Commissione di aiutarci e collaborare anche con noi per raggiungere compromessi per il nuovo patto che diano una forte dimensione esterna, fornendo un meccanismo di solidarietà che impedisca la pressione dalla linea esclusivamente sugli Stati in prima linea e anche un meccanismo che consentirebbe più efficienti rientri dall'Ue per chi non ha diritto alla protezione internazionale nei Paesi di origine”.

La Commissione Ue lo scorso settembre ha presentato il Patto migratorio che mira a riformare le regole sull'asilo.

Ma da allora, sono stati fatti pochi progressi poiché i paesi dell'UE rimangono divisi sulla questione (il Sud sta spingendo per la ridistribuzione obbligatoria / il Nord è preoccupato per i rifugiati che lasciano il Sud e vengono reinsediati a Nord / Est completamente contrari a qualsiasi cosa).

I leader dell'UE discuteranno di migrazione alla fine di questo mese su richiesta di Mario Draghi.