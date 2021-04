L'Angola in piena crisi Covid punta sul turismo di lusso

​

In molti in questo periodo sperano di ricominciare presto a viaggiare. In Angola, durante la crisi del Covid, i professionisti del settore alberghiero e del tempo libero si sono mobilitati accrescendo il volume e la qualità della loro offerta. Obiettivo: sicurezza sanitaria e accoglienza ottimale.

​Una "staycation" appena fuori Luanda

Un'oasi di pace non lontano da Luanda. Il Mangais Golf Resort è considerato un luogo leader nel settore del tempo libero in Angola. Spiega per quale ragione l'hotel manager Catarina de Castro: "Mangais è speciale perché siamo gli unici in Angola ad avere un campo da golf. Abbiamo il calcio, abbiamo i cavalli, l'equitazione, rugby... Abbiamo hotel, abbiamo un ristorante con una bella vista sul fiume Kwanza".

La pandemia ha messo alla prova gli hotel di tutto il mondo. Ma qui all'eco-resort di Mangais, rispettando rigidi protocolli sanitari, non c'è stata crisi. A frequentarlo, chi ha voglia di vacanza anche se vicino a casa, chi vuole perdersi nei grandi spazi all'aperto. Come Nelson, che esprime così la sua soddisfazione: "È eccellente, ci sono attività e luoghi dove i bambini possono divertirsi. Ci sono aree verdi. Mi piace essere a contatto con la natura".

Posted by Mangais Golf Resort on Saturday, December 21, 2019 Un luogo paradisiaco a contatto con la natura per bambini e adulti

​

Turismo di lusso, un settore in crescita in Angola

Il settore dell'ospitalità di lusso in Angola sta ancora facendo i suoi primi passi. Ma, ispirato da altri paesi africani come il Botswana, il Sud Africa e il Kenya, ha grandi ambizioni per il futuro.

Un illustre membro del Mangais Golf Club è l'ambasciatore kenyano Josphat K. Maikara, che conferma: ​​​"Mangais è uno dei posti più belli da visitare fuori Luanda. Se l'Angola riesce a sviluppare più strutture come questa, penso che il turismo come settore possa crescere, e il Kenya è pronto a collaborare con l'Angola, a sostenerli il più possibile. In quanto paesi africani crediamo nella prosperità condivisa, nel crescere insieme".

​E per Catarina, "Dobbiamo crescere, dobbiamo scommettere, dobbiamo investire, dobbiamo formare le persone. Siamo sulla strada giusta, Mangais è davvero sulla strada giusta".

Posted by Mangais Golf Resort on Wednesday, April 1, 2020 Turismo di lusso significa anche posti di lavoro

​

Sicurezza in albergo a 5 stelle

Nella capitale, a guidare il settore è l'Epic Sana, che ospita principalmente persone in viaggio per lavoro. Ospiti che hanno continuato a frequentare l'hotel durante la pandemia, rassicurati dalla sua politica sanitaria, descritta dalla direttrice del marketing Catarina De Pina Joana: ​"Il nostro personale è consapevole della necessità di rispettare il distanziamento sociale, della necessità di indossare la mascherina, della necessità di seguire le regole. Questo ci ha aiutati molto e naturalmente ci ha permesso di continuare ad avere clienti, perché il nostro è un hotel molto sicuro in questo periodo".

​Tunde, un cliente, conferma: "Il Covid ha cambiato molto cose. Soggiornare in un hotel è un'esperienza surreale, quindi è importante che l'hotel capisca tutto quel che deve fare per farti stare in un ambiente sicuro, ed Epic Sana lo fa molto bene".

🇵🇹 O spot ideal para um casamento de sonho! 🤗 O EPIC SANA Luanda Hotel teve o privilégio de receber a cantora Neide... Posted by EPIC SANA Luanda Hotel on Monday, March 22, 2021 "Il luogo ideale per un matrimonio da sogno", dice la didascalia. Soprattutto se a sposarsi è una celebrità.

Per chi lavora nel settore, questo è un momento di grandi soddisfazioni, dice Quinanga Simão Mazembo, un dipendente dell'albergo: "Più turisti attiriamo, più crescerà il livello di ospitalità. Ci saranno più catene alberghiere. Questo aumenterà il flusso di persone che visitano il nostro paese. Spero un giorno di contribuire anch'io allo sviluppo del paese, con l'esperienza che ho accumulato qui nella catena degli hotel Sana".

I primi germogli di questa crescita stanno già spuntando. Il nuovissimo Intercontinental Hotel, dalle forme ispirate a quelle di un diamante, inizierà ad accettare prenotazioni da settembre.