Bitcoin, l'investimento di Tesla e il boom della criptovaluta

Lungo tutto il 2019 il valore dei Bitcoin è salito del 400% circa e ora si sta avvicinando velocemente alla soglia dei 50.000 dollari. Un balzo in avanti propiziato dall'investimento di Tesla, che ha acquistato 1,5 miliardi di dollari della criptovaluta più diffusa al mondo.

Richard Lyons, docente di finanza presso la Berkeley University, fotografa il trend: "Penso che la tendenza sia inesorabile - dice - credo che non solo i Bitcoin, ma altre criptovalute, monete stabili, tether, cose del genere, diventeranno sempre più valute transazionali nei prossimi cinque anni. Non c'è dubbio sulla tendenza del prezzo del Bitcoin nell'ultimo anno e oltre. Non c'è nemmeno dubbio sulla volatilità dei Bitcoin nel tempo. La mia raccomandazione all'investitore individuale che sta investendo un conto pensionistico o qualcosa di molto serio è dunque: non fatelo".

L'uso effettivo dei Bitcoin , nati sulla scia della crisi del 2008, che aveva spinto ai minimi la fiducia nei confronti delle istituzioni finanziarie tradizionali, si conferma: la criptovaluta rappresenta l'alternativa e, in generale, una riserva di valore.

In altre parole, quelle di Michael Venuto, co-fondatore di Toroso Investments, "si tratta di sapere che il tuo governo non può svalutare il tuo denaro. Non possono far sì che i tuoi dollari, il tuo yen, la tua sterlina valgano meno. Questo è il valore della criptovaluta".

Ma, nella nuova stagione delle criptovalute, i banchieri centrali e le autorità di regolamentazione, in particolare in Cina, stanno anche iniziando ad abbracciare l'emissione di proprie valute digitali: un vulnus al funzionamento convenzionale della finanza globale.

Pechino emetterà 10 milioni di yuan (1,55 milioni di dollari) di valuta digitale per i residenti che possono essere utilizzati durante le vacanze del Nuovo Anno Lunare a partire da giovedì, hanno riferito i media nazionali.