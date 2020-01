Greta e Carlo, una stretta di mano a Davos per il clima

Il Principe di Galles ha incontrato l'attivista per il clima, Greta Thunberg, a Davos, mercoledì (22 gennaio 2020). Una stretta di mano arrivata dopo il discorso al World Economic Forum: un intervento in cui Carlo aveva esortato i leader mondiali ad aiutare il settore privato per guidare "il mondo fuori dalla catastrofe che si avvicina".

Su Greta Thunberg, Carlo ha detto: "È notevole. Lei rappresenta una delle principali ragioni per cui ho cercato di impegnarmi per l'ambiente in tutti questi anni. Come ho detto, non voglio che i miei nipoti mi accusino di non aver fatto qualcosa quando sarebbe stato possibile.