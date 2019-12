Fast News: le notizie della settimana in un minuto

Come ogni settimana, le notizie più importanti degli ultimi sette giorni raccontate da sessanta secondi di immagini.

"Uno stupratore sul tuo cammino", la performance femminista contro la violenza sulle donne diventa virale. Dal Cile è sbarcata anche in Grecia. Ad Atene centinaia di donnne sono scesa in strada come forma di sostegno alle proteste sociali iniziate da 40 giorni. Dalle proteste agli incidendi. In Australia ancora roghi e incendi. Morto il 30% dei koala è morto nei roghi.

Infine una nota di colore. Arriva da Pristina in Kosovo. Per far diventire alcuni bimbi di un ospedale, Babbo Natale è arrivato a sorpesa dall'alto insieme all'Uomo Ragno per distribuire regali e dolcetti.