Svezia: torna l'hotel di ghiaccio (sino ad aprile)

Per coloro che non hanno una prenotazione, tutte le camere sono aperte ai visitatori durante il giorno.

Con una temperatura ben al di sotto dello zero, il Kiruna Ice Hotel è un'attrazione gelida costruita dalla neve e dal ghiaccio in cima al mondo ogni inverno.

A scolpire l’Ice Hotel di Jukkasjarvi , che in porimavera come sempre si scioglierà, tra gli altri, è lo sculture italiano Maurizio Perron.

