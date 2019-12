La Guardia svizzera pontificia diventa un fumetto

Il corpo resta uno dei pochissimi Eserciti del mondo rigorosamente maschilisti e preclusi alle donne: per essere ammessi occorre essere cattolici, di nazionalità elvetica ed avere una altezza non inferiore ai 174 cm.

Il generale senso del dovere non è cambiato nel corso dei secoli, contrariamente al modo in cui le Guardie si allenano: se un tempo usavano l'alabarda, infatti, oggigiorno le armi medievali sono state soppiantate da quelle moderne.

"Ci permette anche di avvicinarci al potere segreto e al backstage del Vaticano - afferma invece Arnaud Delalande, coautore del libro - capire come funziona la vita quotidiana, è interessante entrare in questo ambiente".

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.