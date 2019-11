Alla scoperta di Osaka da un punto di vista unico: il fiume

Per finire la nostra giornata in bellezza, saliamo sulla terrazza dell’ Umeda Sky Building , da dove si può godere una magnifica vista della città.

La nostra prima tappa è Nipponbashi , quartiere imperdibile per gli appassionati di animazione, videogame, manga e cosplay . Il cosplay è la pratica di vestirsi come i personaggi di un film, di un libro o di un manga.

Durante la crociera, ci fermiamo in due punti diversi per goderci la magia di questa città così vitale.

Tutte le attrazioni principali di Osaka sono infatti visibili da questa prospettiva. "Esistono diversi percorsi - ci evince il capitano -, ma il migliore è quello in cui si può osservare la famosa architettura moderna di Osaka e i ponti , e anche vedere i tipici quartieri animati di Osaka come Dotombori ".

Siamo a Osaka. E abbiamo deciso di esplorare la città in un modo unico e diverso, in barca sul fiume . La nostra guida sarà il capitano Hiromi Nakano.

