The Brief From Brussels: Borrell, un diplomatico poco diplomatico

Borrell lo schietto

Un diplomatico molto poco diplomatico potrebbe essere la definizione per Joseph Borrell, nominato come alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera. A 72 anni, l'attuale ministro degli Esteri spagnolo ha una lunga carriera politica.

Si è forgiato come ministro con Felipe González negli anni '90 e si è fatto conoscere in Europa come presidente dell'Eurocamara.

Il suo difetto? Tende a dire quello che pensa

Ha definito la Russia un "vecchio nemico", paragonato Washington a un cowboy durante la crisi in Venezuela e ha sintetizzato cosi la storia degli Stati Uniti "Sono nati praticamente senza storia. Tutto quello che hanno fatto è stato uccidere quattro indiani".

Dovrà affrontare questioni scottanti, come le relazioni con la Cina, l'Iran o gli Stati Uniti.

Sarà più complicato gestire le relazioni con i Balcani, poiché la Spagna non ha mai riconosciuto l'indipendenza del Kosovo.

Pur essendo catalano, si è schierato contro l'indipendenza inimicandosi parte dell'elettorato catalano.

Più controversa è la multa di 30.000 euro che ha dovuto pagare per l'utilizzo di informazioni privilegiate nella vendita di alcune azioni.

Jourova verso l'upgrade

Finora è stata la Commissaria europea per la giustizia, i consumatori e l'uguaglianza di genere ma nella prossima Commissione europea la ceca Vera Jourova potrebbe ricevere una promozione e diventare vicepresidente per i valori e la trasparenza. Il suo portafoglio includerebbe questioni come la disinformazione, le ingerenze elettorali e l'incitamento all'odio.

Secondo la rivista TIME è una delle 100 persone più influenti al mondo, specialmente dopo aver approvato e applicato il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali.

La sua collega e Commissaria Margrethe Vestager scrive di lei:

"Dopo aver trascorso più di un mese in una prigione in repubblica ceca per false accuse di corruzione nel 2006, Vera Jourova ha deciso di andare nel cuore del diritto europeo per capire come sia stato possibile che una simile ingiustizia sia stata commessa!".

La sua nomina probabilmente riflette il desiderio di Ursula van der Leyen di avere più donne nella sua Commissione e migliorare le relazioni con i quattro paesi di Visegrad.

La politica ceca controllerà lo stato di diritto insieme al belga Didier Reynders. L'attuale commissione si è scontrata parecchio con gli Stati membri dell'Europa centrale e orientale su questo tema.

Jourova appartiene allo stesso partito del primo ministro, il liberale ceco Andrej Babic. Tuttavia, Jourova viene percepita a Bruxelles come una figura per lo più indipendente dalla politica interna.