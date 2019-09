Discover Sanya: viaggio alla scoperta di una delle località più amate dai turisti

Dalle immersioni in acque cristalline alle escursioni in uno splendido scenario montano: Sanya, sull'isola cinese di Hainan, è una delle mete preferite dai turisti che amano le vacanze in movimento in uno scenario da sogno. Anche la vita notturna è vivace e spazia dalla cena romantica ai locali con la musica dal vivo.

Damon Embling di Euronews ci fa conoscere Sanya, con tutto il ventaglio di possibilità che la destinazione propone. A partire da un giro in elicottero da Phoenix Island per godere di una prospettiva completamente nuova su questa destinazione tropicale: una vista a volo d'uccello su Sanya Bay, le spiagge e lo skyline.

Wuzhizhou, l'isola per gli amanti degli sport acquatici

Tornando a terra, c'è molto altro litorale da godere. È possibile scoprirlo anche con una gita in barca di 30 minuti per ammirare l'isola di Wuzhizhou, un paradiso per gli amanti degli sport acquatici. Si estende su una superficie di 1,48 km quadrati su cui sono presenti 2700 specie di piante autoctone, tra cui fiori esotici e alberi antichi. L'acqua del mare è cristallina, ideale per le immersioni e piena di pesci di tutti i colori.

Guang Feng, istruttore diving di Wuzhizou, racconta le bellezze del territorio: "L'isola di Wuzhizhou è una famosa destinazione turistica in Cina - dice - abbiamo un bel paesaggio, acque limpide e sabbie bianche, che si stagliano contro il cielo blu".

Pratichiamo molti sport acquatici qui, almeno 30 tipi differenti: dalle immersioni subacquee al parasailing, sino alla navigazione con le barche a motore Guang Feng, istruttore diving di Wuzhizou

I turisti hanno la possibilità di provare le immersioni subacquee, molti per la prima volta. Sotto la superficie, si apre un mondo affascinante e completamente nuovo: le splendide barriere coralline e una vita marina brulicante, in queste acque calde.

Wen Zhang, turista cinese, descrive la sua prima volta in immersione: "L'istruttore è stato molto paziente. Mi ha guidato in acqua a poco a poco. Ho potuto godere di uno scenario molto bello. Abbiamo visto molti pesci e coralli colorati mentre ci tuffavamo . Poi c'erano i mitili. L'acqua era molto chiara. È la mia prima volta a Sanya e la prima volta che faccio immersioni. È stata davvero una bella esperienza".

Il trekking nella foresta pluviale a Yanoda

Non solo mare, ma anche montagne a Hainan, che offre ai suoi visitatori escursioni e trekking attraverso la foresta pluviale, nella zona turistica culturale di Yanoda, tra banani imponenti e canne da zucchero.

Wuzhi Shan, la più alta montagna di Hainan, offre un sentiero che si inerpica sulla montagna e che - dagli oltre 1.800 metri della cima - regala uno splendido panorama.

Ristoranti e locali: la vita notturna a Sanya è speciale

Dopo aver consumato un bel po' di energia con sport ed escursioni, c'è infine tempo per rilassarsi e godersi una serata fuori. Molti si dirigono verso la costa per ammirare un tramonto mozzafiato.

La vita notturna di Sanya è vibrante e varia: bar, musica dal vivo, spettacoli culturali e un sacco di ristoranti tradizionali cinesi e internazionali. Anche a Baihuagu, una delle mete turistiche preferite dai visitatori stranieri che arrivano a Sanya anche per gustare la cucina locale.

Damon Embling, per Euronews, la raccomanda:

"Rilassante e, allo stesso tempo, destinazione ideale per chi è a caccia di emozioni o per godersi piacevoli scenate in una cornice da sogno, Sanya è certamente una destinazione isolana che offre ogni sorta di divertimento e avventure".