L'Ue preoccupata per l'Amazzonia. Ecco perché

Foreste o accordo. La strage ambientale in Brasile diventa terreno di scambio tra il Brasile e l'Unione europea. Alcuni stati membri minacciano un ripensamento in vista della firma dell'accordo di libero scambio con i Paesi del Mercosur se Brasilia non presterà più attenzione all'ambiente e metterà in campo efficaci misure contro gli incendi boschivi che stanno devastano il patrimonio naturalistico dell'Amazzonia.

Un europarlamentare ungherese, Istvan Ujhelyi, chiede all'europarlamento di bloccare l'accordo Mercosur.

"Dobbiamo far blocco contro l'idiozia politica. Nel caso specifico del Brasile, l'accordo Unione europea- Mercosur ci tornerà indietro come un boomerang nel giro di qualche settimana o mese. Non possiamo firmarlo, almeno fino a quando il Brasile non ci dà garanzie di fermare definitivamente la deforestazione che è un danno per tutta l'umanità".

Anche in Brasile è invalsa la pratica di appiccare incendi da parte degli agricoltori per estendere la superfice di terre coltivate. E, da quando, Bolsonaro è presidente gli incendi che stanno mandando in fumo l'Amazzonia sono aumentati e meglio tollerati.

La Commissione europea crede che l'accordo di libero scambio con i Paesi del Mercosur possa riportare il Brasile su una via più virtuosa. La portavoce, Mina Andreeva, ha sottolineato che "l'accordo Ue-Mercorsur è uno migliori strumenti di cui disponiamo per ancorare il Brasile all'intesa di Parigi. In realtà è il primo accordo commerciale che contiene un impegno vincolante per attuare efficacemente oltre a quella di Parigi anche le altre intese sull'ambiente. È un modo di lavorare con il Brasile per spingersi e incoraggiarsi a vicenda a rispettare gli impegni presi insieme in ambito ambientale".

Bruxelles è pronta a dare e fare assistenza proponendo addirittura strumenti satellitari per combattere e contrastare gli incendi boschivi.