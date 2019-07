Julianne Moore premiata al Karlovy Vary

All'inaugurazione della 54esima edizione del festival ceco Karlovy Vary la star hollywoodiana Julianne Moore a è stata premiata col Globo di Cristallo alla carriera in presenza anche del marito Bart Freundlich regista del film d'apertura del festival "Dopo il matrimonio" ("After the wedding") nel cui cast figura anche Moore.

Il festival internazionale presenta ogni anno centinaia di pellicole da tutto il mondo

Julianne Moore, attrice: Il bello della recitazione e del cinema è che tutto è possibile e tutto è messo in sicurezza, perché sei in una gigantesca scatola immaginaria dove puoi dire quel che vuoi, certo è una finzione ma anche per questo mi piace.

Un remake

Il film non è che un remake dell'omonimo titolo firmato nel 2006 dalla danese Susanne Bier e narra di Isabel (Michelle Williams), una co-fondatrice di un orfanotrofio creato in India che si reca a New York per incontrare una potenziale benefattrice interpretata da Julianne Moore che sarebbe disposta a donare 20 milioni dollari. Una storia di beneficenza irta di intrecci perchè il marito della benefattrice era stato un fidanzato di Isabel.

Bart Freundlich, regista: Come tutti i partner che discutono del più e del meno, visto che lei è sempre molto aperta al dialogo, eravamo sempre pronti a discuterne in cucina per trovare le giuste soluzioni con cui affrontare il set. Per me è stato eccezionale avere accesso alla mia attrice in ogni momento.

La distribuzione mondiale

"Dopo il matrimonio" ha avuto al Karlovy Vary il suo debutto europeo mentre la distribuzione scatta negli USA ad agosto e via via anche in altri paesi. Da settembre la pellicola approda anche in Europa.