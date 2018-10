Ue: Presto un catalogo dei film europei online

Il festival del cinema di Lione, in Francia, ha celebrato la sua decima edizione attirando star da tutto il mondo. Lione è la città dove tutto è cominciato, dove il cinema è stato inventato dai Fratelli Lumière, per poi far innamorare il resto del mondo.

Oggi i film europei lottano per attraversare i confini, affrontano una dura competizione con gli Stati Uniti e adesso devono competere con i grandi attori digitali del mercato. Anche se è una lotta non è comunque una battaglia persa. Durante un evento speciale su Charlie Chaplin del festival Euronews ha incontrato la Commissaria Europea per l’economia e la società digitali, Mariya Gabriel.