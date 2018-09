Toronto Film Festival: presentato l'ultimo film (da attore) di Robert Redford

"The old man and the Gun", pellicola proiettata in anteprima al Toronto Film Festival, vede protagonista l'82enne Robert Redford, per l'ultima volta sulle scene nelle vesti di interprete.

Il film racconta la storia del criminale (realmente esistito) Forrest Tucker, autentico mago delle evasioni.

Rapinatore di banche, il criminale statunitense è riuscito a racimolare oltre quattro milioni di dollari, fuggendo di prigione ben 17 volte nel corso della lunga "carriera", iniziata a 15 anni e conclusasi a 70.

Lo sceneggiatore e regista David Lowery ha scelto per le riprese uno stile anni '70, che ricorda il periodo di massimo fulgore del fuorilegge.