In pensione alle Mauritius: la vita da sogno di Eugen

Eugen Louis Rothen è un pensionato svizzero che vive alle Mauritius. Quando è andato in pensione nella primavera del 2021, ha ricordato la "bellissima vacanza" trascorsa con la moglie sull'isola nel 2019. Poco dopo i due hanno deciso di trasferirsi lì poco dopo.

La coppia ha scelto di stabilirsi nel distretto di Black River, nella parte occidentale dell'isola. "La vita da pensionati qui è molto piacevole perché è tutto vicino - dice Eugen -. Ci sono le montagne e il mare". Oltre alle strutture come la palestra e la spa, Eugen e sua moglie hanno approfittato delle numerose spiagge situate a pochi passi dal loro attico.

"È un luogo molto piacevole per rilassarsi - dice Eugen -. Tutte le famiglie locali fanno picnic in spiaggia e ascoltano la loro musica. Il più delle volte ci invitano a unirci e a ballare con loro. È qualcosa di speciale".

Eugen è stato spesso sotto stress durante quando lavorava. Così nell'ultima parte della sua carriera ha iniziato a cucinare come hobby per rilassarsi. La cucina si è presto trasformata in una passione ora che ha più tempo per sperimentare con l'ampia gamma di ingredienti a portata di mano sull'isola. "Qui ci sono molti negozi specializzati: italiani, francesi e tedeschi, e sono ben distribuiti su tutta l'isola".

La cucina locale dell'isola ha ispirato Eugen a provare nuovi sapori e a integrarli nella sua cucina. "Ho ampliato il mio orizzonte con la cucina locale - dice Eugen -. Ora produco la mia cucina svizzero-creola". Al punto che i responsabili di un albergo del posto gli hanno chiesto di dare una mano nella loro cucina di tanto in tanto. Così Eugen sta pensando di fare un ulteriore passo avanti: "Forse un giorno non dirò più che sono in pensione".