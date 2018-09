Serena Williams, la sfuriata contro l'arbitro le costa 17mila dollari

Oltre al danno, per Serena Williams arriva la proverbiale beffa. Dopo aver perso la finale degli Us Open contro la giapponese Naomi Osaka, la tennista statunitense si ritrova ora a dover pagare per tre diverse violazioni.

Oltre ai segnali vietati scambiati con l'allenatore, c'è la sfuriata contro l'arbitro che l'aveva richiamata, e la racchetta distrutta in un gesto di rabbia. La sanzione totale è di 17mila dollari, che verranno sottratti dal montepremi da quasi due milioni portato a casa dalla campionessa.

Alla Williams però non sta mancando il sostegno dell'ambiente tennistico. Su twitter, sono in molti tra colleghi ed ex colleghi a difenderla, sostenendo che l'arbitraggio del giudice di Gara Ramos sia stato troppo severo, quando non apertamente sessista, come sostenuto dalla stessa tennista che in campo ha lamentato l'atteggiamento degli arbitri, a suo dire moltoi piû concilianti quando ad andare in escandenze sono atleti di sesso maschile