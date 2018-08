Us Open: Nadal, avanti tutta! Derby Williams al terzo turno

Passeggia Rafa Nadal al secondo turno degli Us Open, eliminando in tre set il canadese Vasek Pospisil. Lo spagnolo, numero 1 al mondo, facilitato al debutto dal ritiro del connazionale Ferrer, mostra contro il nordamericano un gioco solido e chiude la pratica con un 6-3 6-4 6-2.

Fa le valigie invece Andy Murray, ancora lontanissimo dallo stato di forma che gli permise di salire in vetta al ranking ATP due anni fa. Il britannico, al rientro in uno Slam dopo il lungo infortunio all'anca, viene battuto in quattro parziali dallo spagnolo Fernando Verdasco.

Niente da fare per l'italiana Camila Giorgi, che lascia New York, sconfitta dalla due volte vincitrice nello slam a stelle e strisce, Venus Williams. La 38enne americana si impone senza troppi sforzi per 6-4 7-5 e si prepara ora ad affrontare la sorella Serena, per la trentesima volta nella storia.

Tutto facile anche per la più giovane delle Williams, che si libera agevolmente della tedesca Carina Witthoeft, con un nettissimo 6-2 6-0, condito da 13 ace.

Riflettori puntati ora sullo scontro in famiglia, in programma nella notte tra venerdì e sabato. I precedenti vedono in vantaggio Serena, con 17 vittorie contro le 12 di Venus.