Inflazione record in Turchia: ad agosto +17,9%

La svalutazione della lira turca, in caduta libera da inizio anno sul dollaro, fa schizzare i prezzi alle stelle: secondo l'Istituto nazionale di Statistica di Ankara l' inflazione ad agosto ha segnato un piu 17,9% rispetto a un anno fa. Il prezzo di gas ed elettricità è cresciuto drasticamente per via dell'impennata del costo dell'energia importata. Le imprese pagano l'energia il 14% in piu', mentre nel solo mese di luglio i prezzi al dettaglio hanno subito un'aumento del 2,3%.