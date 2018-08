"Venezia 75" tra cinema e glamour

Venezia 75 si conferma già per la la presenza in concorso di una serie di titoli super attesi e ospiti d’eccezione. Come da tradizione il Lido si trasforma in uno sfavillante red carpet. Ad aprire il Festival del Cinema il film "First man” con Ryan Gosling. Ovvero la storia dell'astronauta Neil Armstrong, il primo uomo sbarcato sulla luna.

Dal grande schermo al piccolo schermo e viceversa. Tra le pellicole in e fuori concorso, una è di Amazon, sei di Netflix. Segno di una nuova realtà di produzione e di distribuzione, come ci racconta anche Alberto Barbera, Direttore della Mostra: “Non possiamo ignorare queste realtà, non possiamo pretendere che non esistano, non possiamo ignorare il fatto che gran parte del cinema d'autore odierno sia in qualche modo anche più interessante, con autori più significativi, e prodotto da queste realtà."