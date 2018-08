L'ottimismo iraniano che sfida gli USA

In un discorso trasmesso in diretta dalla televisione di stato il presidente iraniano Hassan Rouhani ha ostentato ottimismo sul futuro economico del suo paese che avrebbe superato gli scogli e mostrato che "gli anti-iraniani" della Casa Bianca avrebbero armato sanzioni fallite.

"Un gruppo di anti-iraniani si è riunito alla Casa Bianca per tramare contro di noi, ma noi non permetteremo che gli Stati Uniti complottino contro l'Iran": ha affermato fra l'altro Rouhani rispondendo alle domande dei parlamentari sulle sanzioni americane ed altri temi legati alla situazione economica nel Paese.

L'agenzia stampa Ap riporta inoltre un commento definito criptico di Rohani, secondo cui Teheran ha una "terza via" per gestire la crisi, oltre ad abbandonare l'accordo sul nucleare oppure rispettarlo. Il presidente non è entrato in dettagli ma ha detto di averne parlato con il presidente francese Emmanuel Macron.