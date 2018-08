Gb: May in tour in Africa

Un tour di tre giorni in Sudfarica , N igeria e Kenya con il quale il premier britannico Theresa May vuole riallacciare le relazioni commerciali con le ex colonie in vista dello scenario post-brexit. A Città del Capo la May ha incontrato un gruppo di studenti e ha ballato con loro sulle note del coro intonato dai ragazzi.

Un viaggio che ha anche lo scopo di rafforzare l'autorità della May compromessa negli ultimi tempi dalle lotte interne all'esecutivo .

La priorità per il nostro governo è quella di assicurarci che indipendemente dalle trattative, riusciamo a trasformare l'uscita dall'Ue in un'operazione di sucesso - ha detto la May - ci sono molte opportunità economiche per la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea. Questo è una degli aspetti principali di questa visita . Ma questa riguarda anche la possibilità di rinquadrare la nostra strategia e il nostro budget

Stando agli ultimi dati l'Unione Europea sarebbe il primo partner commerciale dell'Africa con un volume d'affari pari a 260 miliardi di euro. La Gran Bretagna segue Cina e Stati Uniti al quarto posto.

Una visita inaugurata con la firma di 6 contratti commerciali con i paesi africani che prevedono investimenti nel continente da parte del Regno Unito fino a 4 miliardi di euro.

Dopo la conferenza stampa con Ramaposa è stata la volta della parata militare. Dopo il sudafrica la May si dirigerà in Nigeria ad Abuja per i colloqui con il presidente Bouhari.