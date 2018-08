In Libia si vive ancora nel terrore

Luci dei riflettori puntate nuovamente sulla sicurezza in Libia. Giovedì mattina degli uomini armati, appartenenti al sedicente Stato Islamico, hanno sgozzato quattro componenti delle forze di sicurezza, a un posto di blocco a Zliten, sulla costa. Lo stato di massima allerta è stato decretato nell'area e si tratta solo dell'ultimo attacco da parte dell'Isis, che dopo essere stato cacciato dalla roccaforte di Sirte, si starebbe riorganizzando in altre regioni, in particolare nel deserto e in alcune città settentrionali.

Il checkpoint di Zliten

La situazione non è certo meglio a Sebha, nel cuore della Libia - 600 chilometri a sud di Tripoli - , dove a due mesi dal cessate il fuoco, i residenti continuano a vivere nella paura. Il timore è che le rivalità tribali si riaccendano, da un momento all'altro. La città resta divisa e benché la guerriglia tra i due gruppi armati - i Tebu e gli Awlad Sulaiman - stia vivendo una tregua, azioni quotidiane, come andare a fare la spesa o girare liberamente per strada, per i 400.000 abitanti restano un rischio. Sebha è l'esempio più lampante della situazione di caos che si vive in Libia.

La stabilizzazione del Paese nordafricano rimane un nodo cruciale, sul quale stanno lavorando Francia e Italia. Quest'ultima sta organizzando per quest'autunno una conferenza a Roma. L'occasione per mettere le basi per un cambio direzionale nella regione.