Australia: Bolt fa sul serio, via agli allenamenti

"Questa è la mia prima possibilità di allenarmi ed arrivare ad un buon livello per giocare come calciatore professionista, quindi non so cosa aspettarmi, sono qui solo per dare e imparare il massimo, ho detto sin dall'inizio al coach: 'Ascolta, sono qui con una lavagna vuota, non importa quello che ho visto in TV', voglio imparare e migliorare, questo è il mio obiettivo".

Entusiasta il tecnico dei Central Coast Mariners, Mike Mulvey.

"Quante medaglie d'oro ha vinto? Otto ori alle Olimpiadi non si vincono solo avendo grandi capacità - dice - ma una grande mente: ora, se riesce a trasferirne un po' ai miei giocatori, molti dei quali giovani che cercano di emergere, potrebbe rivelarsi un'ottima cosa per i ragazzi che abbiamo sotto contratto".

I Mariners, che ad ottobre militeranno nel massimo campionato australiano, lasceranno a Bolt la possibilità di allenarsi con la squadra a tempo indeterminato.