Australia: Usain Bolt e il sogno di diventare calciatore

Usain Bolt vuole davvero fare il calciatore. Il velocista giamaicano non si accontenta di essere nei guiness dell'atletica leggera, ma vuole lasciare un segno anche nel calcio. E ci proverà in Australia, dove è appena arrivato, accolto da un centinaio di tifosi. E' qui per sottoporsi a un provino e allenarsi con i Central Coast Mariners.

"Mi hanno dato una buona possibilità, per questo sono davvero felice. Farò del mio meglio come sempre e dimostrerò al mondo di cosa sono capace", dice alla stampa appena arrivato a Sidney.