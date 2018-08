Venezuela: il caso Requesens

Nuove prove del trattamento inumano degli oppositori in Venezuela. Il governo di Nicolas Maduro continua ad arrestare avversari politici, soprattutto dopo il tentativo di attentato che sarebbbe stato perpetrato con i droni. Le accuse sono durissime. Terrorismo, banda armata o attentato all'ordine pubblico. Uno degli ultimi casi in ordine di tempo è stato quello del giovane deputato Juan Requesens che noi avevamo intervistato a Caracas mesi fa. Una persona dalla corporatura robusta che, come la quasi totalità di venezuelani, si è ridotto pelle e ossa per la mancanza di tutto nel paese.