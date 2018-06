Italia: a Iannone il warm-up in MotoGp

(ANSA) – SCARPERIA (FIRENZE), 3 GIU – Andrea Iannone si èaggiudicato il warm-up della Motogp nel Gp d’Italia dimotociclismo, al Mugello. Il pilota della Suzuki ha fattoregistrare il miglior tempo con 1’47“080, davanti alla Hondadel campione del mondo in carica Marc Marquez (1’47“339) e allaDucati di Andrea Dovizioso (1’47“398). Quarto tempo per lospagnolo Maverick Vinales, seguito dalle Ducati di DaniloPetrucci e Jorge Lorenzo. Il pole-man del giorno, ValentinoRossi, su Yamaha, ha invece fatto registrare il settimo tempo.Il via della gara è fissato alle 14.