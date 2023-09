Iraq, secondo giorno di funerali per le persone decedute per il tragico incendio al matrimonio

Amici e parenti si sono riuniti nella Chiesa dell'Immacolata a Hamdaniya, in Iraq, per piangere le persone morte martedì notte in un incendio in una sala per ricevimenti nuziali.

Amici e parenti si sono riuniti nella Chiesa dell'Immacolata a Hamdaniya, in Iraq, per piangere le persone morte martedì notte in un incendio in una sala per ricevimenti nuziali. Le sepolture continuano, per tributare l'estremo saluto alle vittime delle fiamme all'interno di un locale che hanno ucciso almeno 113 persone e ferite altre 150. Hamdaniya, conosciuta anche come Qaraqosh o Bakhdida, è una città a maggioranza cristiana nel governatorato settentrionale di Ninive. Si dice che l'incendio mortale sia iniziato quando uno spettacolo pirotecnico è partito all'interno della sala per celebrare il primo ballo della coppia di sposi. L’incendio si è propagato in pochi secondi, con i pannelli del soffitto che sono caduti sugli ospiti mentre si precipitavano verso l’uscita.