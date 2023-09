Re e Regine delle Perle al "Costermongers Harvest Festival"

Re, Regine, Principi e érincipesse si riuniscono nel centro di Londra per l'annuale "Costermongers Harvest Festival".

I cosiddetti "Pearly Kings" hanno decorato i loro vestiti con bottoni di madreperla, secondo una tradizione della classe operaia inglese, fondata dallo spazzino di nome Henry Croft negli anni '70 dell'Ottocento.

Possono essere necessari fino a due anni per completare uno di questi abiti, alcuni dei quali pesano quasi 12 chilogrammi.

L'Harvest Festival si tiene l'ultima domenica di settembre e vede Re e Regine provenienti da tutta Londra riunirsi nella celebre Guildhall Yard, per cantare canzoni tradizionali cockney, ballare e fare festa, prima di marciare verso la Chiesa di St Mary-le-Bow per donare beni in beneficenza e partecipare ad un servizio religioso speciale.