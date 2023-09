Spagna, Villamanta travolta dal fango: le operazioni di pulizia dopo l'inondazione

Il villaggio di Villamanta, nella regione di Madrid,è nel pieno delle operazioni di soccorso e pulizia dopo che le piogge torrenziali hanno provocato gravi inondazioni causando almeno tre morti e tre dispersi in tutta la Spagna.

Gli abitanti di Villamanta, privi di acqua ed elettricità, si riforniscono da un'autocisterna e devono far fronte a danni ingenti. "Ho già 74 anni e non ho mai visto danni come quelli di quest'anno", dice il residente Miguel Ángel Núñez. Le strade della piccola cittadina sono ricoperte da fango e detriti e molte auto sono state trascinate via dall'acqua. I residenti cercano ora di coordinarsi per ripulire insieme il paese.

La tempesta del fine settimana ha colpito quasi tutto il Paese, con le piogge più intense registrate domenica nelle province costiere di Cadice, Tarragona e Castello, secondo l'ufficio meteorologico statale Aemet.

Domenica i residenti della regione di Madrid hanno ricevuto un messaggio di emergenza in spagnolo e inglese accompagnato da un allarme sonoro che li invitava a non utilizzare i veicoli e a rimanere a casa a causa del "rischio estremo di tempeste". È stata la prima volta che le autorità hanno utilizzato questo sistema di allerta via cellulare.