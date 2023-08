Rio de Janeiro, la protesta contro la polizia: nel 2023 14 minori uccisi da proiettili vaganti

no comment

Sabato i genitori di Thiago Menezes Flausino, 13 anni, ucciso da un proiettile vagante durante un raid della polizia, hanno inscenato una protesta sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, per chiedere giustizia per il loro bambino ma anche protestare contro la violenza della polizia durante le operazioni nelle favelas. Quattordici bare bianche drappeggiate con la bandiera nazionale bucherellata, per rappresentare tutti i minori uccisi nel 2023 a Rio da proiettili vaganti.