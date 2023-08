La tempesta "Hans" colpisce la Norvegia

La tempesta "Hans" ha provocato gravi danni nella Norvegia sud-occidentale e nelle regioni confinanti della Svezia. Il sindaco di Oslo ha invitato i cittadini della capitale a non recarsi al lavoro nella giornata di mercoledì 9 agosto. Ciò "per evitare congestioni stradali e problemi nei trasporti pubblici" in questa "situazione impegnativa a causa delle intense precipitazioni", come riportato dall'agenzia Ritzau. Allagamenti e frane hanno colpito diversi comuni, imponendo l'evacuazione di 119 persone dalle loro abitazioni e la chiusura di molte strade.

