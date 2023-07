Il Festival di Verbier celebra il suo 30° anniversario in grande stile

Negli ultimi trent'anni il Festival di Verbier si è affermato come uno dei principali eventi di musica classica in Europa e nel mondo. L'eccellenza è all'ordine del giorno: dai più grandi solisti ai talenti di domani. Per festeggiare il suo 30° anniversario non meno di 60 tra i più grandi musicisti del mondo si sono riuniti il 24 luglio per un gala eccezionale, che sarà ricordato da tutti gli amanti della musica.

