Panama, gli studenti della nave scuola passano lo stretto ed è subito un evento

Decine di giovani marinai cileni a bordo di una nave scuola di oltre 100 metri hanno iniziato la formazione attraversando il canale di Panama.

Quasi tutte le navi che percorrono la rotta interoceanica sono navi mercantili, la presenza dell'enorme veliero della Marina cilena ha rotto la routine e ha attirato l'attenzione della gente, che ha assistito al passaggio.

Dopo essere passata sotto l'imponente Ponte delle Americhe, che unisce le due sponde del Canale nell'area dell'Oceano Pacifico, la nave scuola "Esmeralda" ha fatto tappa mercoledì al porto di Balboa, dove è stata accolta da una banda militare.

La routine è stata interrotta anche in questo trafficato porto sulla sponda occidentale del Canale, che movimenta migliaia di container ogni giorno. Sul molo sono stati tenuti discorsi, la preghiera di un cappellano navale e una presentazione di danze popolari panamensi.

"Per il Cile, Panama ha una posizione strategica a livello mondiale perché è un facilitatore per il commercio internazionale [...] e la presenza di questa nave qui non fa che rafforzarlo", il comandante della nave, il capitano Juan Soto, riferendosi a questa rotta attraverso la quale circola quasi il 6% del commercio marittimo mondiale.

Ogni giorno circa 40 navi attraversano il Canale di Panama, i cui principali utilizzatori sono Stati Uniti, Cina e Giappone. Il Cile è il quarto Paese.

Il corso d'acqua di 80 chilometri è stato inaugurato dagli Stati Uniti nel 1914. Da allora, più di un milione di navi sono passate dal Pacifico all'oceano Atlantico e viceversa.