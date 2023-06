Migliaia di fedeli musulmani si riuniscono per celebrare la Eid al-Adha

Migliaia di fedeli musulmani dal nord Africa all'Indonesia si sono riuniti nelle principali moschee per celebrare l'Eid al-Adha, anche conosciuta come festa del sacrificio.

I fedeli indonesiani della regione conservatrice di Aceh, sull'isola di Sumatra hanno offerto le loro preghiere riunendosi in un campo vicino alla Grande Moschea di Baiturrahman. La preghiera si svolge nel campo come un modo per reintrodurre un'antica tradizione della moschea.

La festa del sacrificio viene celebrata nel mese lunare Dhū Hijja, in cui ha luogo lo hajj ossia il pellegrinaggio - uno dei cinque pilastri dell'Islam.

La celebrazione commemora la prove di fede di Abramo e la sua famiglia, che secondo la tradizione musulmana è formata dal patriarca e da Agar e il loro figlio Ismaele.