Justine Triet, la regista di "Anatomie d'une Chute": Palma d'Oro e un discorso anti-Macron

La Palma d'oro del 76° Festival di Cannes, assegnata dalla giuria presieduta dal regista svedese Ruben Östlund, è stata vinta da "Anatomie d'une Chute" (Anatomia di una caduta) della regista francese Justine Triet.

Una beffa per "The Zone of Interest", del regista inglese Jonathan Glazer, considerato il film favorito alla vittoria finale.

Dopo la consegna del premio, al termine degli applausi, la regista Justine Triet ha tenuto un discorso "molto politico", nel quale ha duramente criticato il presidente Emmanuel Macron e la sua riforma delle pensioni.