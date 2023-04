Colombia, il gesto simbolico di Josep Borrell

Il ministro degli Esteri dell'Ue, in visita in Colombia, si è fatto tagliare i capelli in un centro di formazione per immigrati nella capitale Bogotà. Durante la sua visita in Colombia, Borrell ha annunciato 10 milioni di euro di aiuti per sostenere progetti di assistenza ai migranti, oltre a 10 milioni di dollari destinati agli sforzi di prevenzione della deforestazione.

