La Nasa si prepara alle prossime missioni su Marte e Giove

Gli scienziati della Nasa del Jet propulsion Laboratory di Pasadena in California stanno lavorando sodo per rispettare le scadenze delle prossime missioni di esplorazione spaziale.

Gli americani sono fiduciosi di poter riportare dei campioni da Marte entro la fine del 2033 in una capsula che dovrà schiantarsi sulla Terra mantenendo i campioni al sicuro.

Nell'ottobre del prossimo anno la Nasa lancerà anche l'Europa Clipper. La sonda studierà Europa, uno dei quattro satelliti medicei del gigante del sistema solare, e i suoi oceani sotterranei potenzialmente in grado di ospitare la vita.

Europa, insieme a Io, Ganimede e Callisto, è uno degli asteroidi naturali scoperto da Galileo Galilei tra il 1609 e 1610.

Intanto nell'enorme centro di ricerca dell'agenzia spaziale statunitense a Houston, in Texas, la Nasa ha allestito un spazio artificiale che simula l'insieme delle condizioni ambientali di Marte. Il laboratorio è formato da quattro stanze, una palestra e tanta sabbia rossa. I volontari vivranno in questo habitat di simulazione per un anno per testare come potrebbe essere la vita sul pianeta rosso.