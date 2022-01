Nel 2019 l'industria delle crociere ha contribuito per oltre 130 miliardi di euro all'economia globale, creando 1,8 milioni di posti di lavoro e accogliendo quasi 30 milioni di passeggeri.

Dopo lo stop nel marzo 2020 a causa del Covid, l'industria ha ripreso i suoi servizi.

Oltre mezzo milione di turisti da crociera sono attesi a Dubai in questa stagione e il lancio di MSC Virtuosa qui al terminal di Port Rashid ha contribuito a confermare la città come uno degli hub globali per l'industria delle navi da crociera.

Con una capacità di 6000 passeggeri e 1700 persone di equipaggio, questa nave è una delle più grandi, più sostenibili e tecnicamente avanzate del mondo. Servirà il Golfo fino a marzo.

Gianni Onorato, amministratore delegato di MSC Cruises, spiega in che modo i ''giganti del mare'' siano progettati e realizzati con la massima attenzione alla sostenibilità: "La vita di una nave è di circa 30 anni. Quindi, siamo tutti molto impegnati a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, quelli per raggiungere zero emissioni entro il 2050. È nostro dovere che, progressivamente, ogni nuova nave sia dotata della tecnologia per ridurre le emissioni".

Minore impatto e maggiore comfort.

MSC Virtuosa conta 10 ristoranti, 21 bar e lounge, 5 piscine, 19 ponti. La nave accoglie ora i turisti per itinerari da Dubai.

Lungo la costa c'è il Dubai Harbour Cruise Terminal, il primo porto da crociera a doppio terminale della regione, che si staglia contro uno spettacolare skyline.

I due edifici appositamente costruiti offrono ai passeggeri e all'equipaggio uno sbarco sicuro e la possibilità di esplorare la città. Poiché molte linee di crociera aggiungono la regione ai loro itinerari, questo nuovo terminal è un segnale di ottimismo e di crescita del turismo crocieristico a Dubai.