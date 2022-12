Sono passati quasi due anni da quando la missione Emirates Mars ha raggiunto Marte. Nel febbraio 2021 gli Emirati Arabi Uniti sono diventati il primo Paese arabo a raggiungere il pianeta rosso e il quinto Paese a livello globale a studiarne il clima.

"La scelta è ricaduta su Marte perché è di grande interesse per la comunità scientifica mondiale - dice Ibrahim Al Qasim, vicedirettore generale dell'Agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti -. Volevamo inviare una missione che completasse le missioni precedenti e approfondisse la relazione tra lo strato superiore e medio dell'atmosfera di Marte. Oltre a capire perché l'idrogeno e l'ossigeno siano fuoriusciti a un ritmo così veloce su un pianeta che, essenzialmente, assomigliava al nostro miliardi di anni fa".

La missione degli Emirati su Marte ha richiesto sei anni di progettazione e ha alimentato l'innovazione in altri settori. "All'interno del ministero degli Affari Esteri abbiamo creato una nuova struttura verticale che si occupa di scienza, tecnologia e spazio - dice Omran Sharaf, viceministro degli Affari Esteri e presidente del Comitato delle Nazioni Unite per l'uso pacifico dello spazio esterno -. Abbiamo una nuova missione diretta nella fascia degli asteroidi. È stata annunciata una missione per lo sviluppo della costellazione di satelliti solari nota come Sirb. È stato annunciato un nuovo fondo per lo spazio e tutto questo è legato e fa parte del viaggio cominciato otto anni fa con Emirates Mars Mission per avere un impatto negli Emirati Arabi Uniti. Creare una comunità e un settore scientifico e tecnologico all'altezza negli Emirati, in grado di affrontare le sfide nazionali. Che si tratti di sicurezza alimentare, sicurezza idrica o ambientale".

La missione Uncrewed su Marte è entrata nell'orbita del Pianeta Rosso sette mesi dopo il lancio della sonda Hope dal Giappone, il 20 luglio 2020. La sonda resterà in orbita per un anno marziano, l'equivalente di 687 giorni sulla Terra. Questa è anche la prima volta che la comunità scientifica internazionale ha una visione completa dell'atmosfera marziana in diverse ore del giorno e in varie stagioni.

Tutti i dati della missione vengono utilizzati da una serie di università e centri di ricerca in tutto il mondo. La missione è considerata una fonte di grande ispirazione per i giovani arabi e avrà un impatto duraturo sull'economia. Alcuni dei risultati più significativi ottenuti finora includono nuovi approfondimenti sul fenomeno dell'Aurora nell'atmosfera notturna di Marte, sulla localizzazione e l'evoluzione di tempeste di sabbia dal comportamento imprevedibile e su un fenomeno mai visto prima, simile all'Aurora, che si estende per metà del pianeta rosso.

"Credo che gli Emirati Arabi Uniti abbiano fatto un lavoro davvero notevole - dice Thomas Reiter, ex coordinatore interagenzie e consigliere del direttore generale dell'Agenzia europea -. Questo dimostra che la collaborazione in campo scientifico è molto importante. Gli scienziati hanno un ottimo collegamento con la missione europea Trace Gas Orbiter, che dal 2016 è in orbita intorno a Marte. Trace Gas Orbiter è alla ricerca di vari gas in traccia nell'atmosfera, in particolare del metano. Il metano potrebbe essere un indicatore di vita. Finora non abbiamo prove evidenti. Ma ancora una volta, si tratta di coordinare questi sforzi e di definire gli obiettivi corretti per missioni come quella di Hope e per quelle future".

In Europa c'è anche un'attenzione particolare alla sostenibilità. "L'uso sostenibile dello spazio è un aspetto che sta diventando critico al giorno d'oggi - dice Rolf Densing, direttore delle operazioni dell'Agenzia spaziale europea -. Viviamo in un'epoca in cui l'ambiente orbitale della Terra sta cambiando molto, soprattutto a causa della proliferazione dei detriti spaziali e delle mega costellazioni. Oggi abbiamo circa 8.000 oggetti in orbita intorno alla Terra. Ci sono uomini d'affari che stanno progettando di lanciare mega costellazioni con decine di migliaia di satelliti, anche piccoli. Questo cambia completamente il quadro. Dobbiamo considerare che le orbite intorno alla Terra sono una risorsa limitata. Quindi, a un certo punto, servirà una regolamentazione per assicurarci di non rendere lo spazio inutilizzabile per i nostri figli".