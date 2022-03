Ray Dargham è il co-fondatore e amministratore delegato di 'Step', una media company con una suite di eventi virtuali e di persona, podcast e newsletter con sede a Dubai, negli Emirati Arabi. Originario del Libano, Ray ha avuto la sua prima esperienza di gestione di un'impresa durante il suo ultimo anno di scuola superiore, quando ha partecipato a un programma gestito da Junior Achievement Worldwide. "Era un programma di tre mesi in cui, come studenti, abbiamo creato una società con soldi veri e creato un prodotto reale, l'abbiamo venduto e ne abbiamo fatto un business", dice Ray.

Questa esperienza ha lasciato il segno in Ray a tal punto che durante il suo ultimo anno di università, quando è arrivato il momento di iniziare a cercare un lavoro, si è chiesto cosa volesse fare effettivamente. "Non volevo arrivare a 60 anni e riflettere su cosa avrei potuto fare per essere felice. Così ho deciso che avrei fondato un'azienda".

Dopo la laurea Ray si è trasferito a Dubai per mettere realizzare il suo piano. Tuttavia, a parte suo fratello, non conosceva molte persone in città. "Quando inizi qualcosa, compresa un'azienda, nessuno ti conosce - dice Ray - Quando ho seguito il programma al liceo, una parte di me era ispirata dagli incontri con altre persone. Così ho deciso: la cosa migliore che posso offrire alle persone è una piattaforma per creare connessioni significative e far crescere i loro affari. Ed è così che è nata 'Step'".

Nel 2012 Ray ha organizzato il primo convegno a Dubai: un evento per 100 persone e l'inizio di un percorso decennale, con diversi eventi di successo che hanno riunito migliaia di partecipanti ed espositori che hanno giocato un ruolo chiave nello sviluppo dell'ecosistema di start-up miliardario di Dubai. "Per me - dice Ray - questa è la parte più importante: l'impatto che abbiamo nella vita degli altri. 'Step' ha aiutato centinaia di imprenditori nel loro viaggio verso la costruzione di imprese di successo, che oggi forniscono posti di lavoro, prodotti e servizi a migliaia di persone".

'Step' ha celebrato il suo 10° anniversario nel marzo 2022, ospitando il suo primo evento in persona a Dubai dall'inizio della pandemia. "Sono stato travolto dall'entusiasmo della gente. Abbiamo visto molte più persone, più entusiasmo, più impegno. La gente ha sentito la mancanza di 'Step'".